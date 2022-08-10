фото из соцсетей

Жители Заводского района жалуются на «болота» посреди дорог во дворе. Об этом стало известно из соцсетей.

— Очень приятно и радостно наблюдать, как расцветает и преображается наш родной Саратов! Но при этом ужасно обидно за свой двор. Последний раз во дворе клали асфальт в 1983 году. Жители очень устали от ям и грязи, а болота после каждого дождя бездонные. В 2021 году приходили замерщики, и было сказано, что идет подготовка и в 2022 году наш двор приведут в порядок. Но нас опять не оказалось в списках. Может, все-таки можно что-то для нас сделать?— пишет автор.

Речь идет о территории у домов № 12 и 14 на улице Пономарева.

Администрация Заводского района ответила, что в настоящее время перечень дворов - участников программы по ремонту готовится к опубликованию.

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