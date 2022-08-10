Жительница Саратова обокрала иностранца на теплоходе

фото: ЛУ МВД

В Саратове транспортные полицейские раскрыли кражу на теплоходе. Об этом сообщает Приволжский ЛУ МВД России на транспорте.

В конце июля в службу «02» по г. Саратову позвонила 19-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что у её знакомого, жителя республики Гана, во время прогулки на теплоходе Волга-1 была похищена барсетка, в которой находились два мобильных телефона, а также банковские карты и документы.

Информация была передана в дежурную часть линейного отделения полиции в речном порту г. Саратова Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. Транспортные полицейские установили личность гражданки, совершившей кражу. Ей оказалась пассажирка того же теплохода, 27-летняя жительница Саратова. Заметив, что время дискотеки на теплоходе никто из пассажиров за ней не наблюдает, она похитила оставленную барсетку. Сумма ущерба составила 43 000 рублей. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

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