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Политика10 августа 2022 10:34

Председатель Саратовской облдумы Александр Романов находится в качестве депутата последний срок

Александр Романов впервые был избран в облдуму в 2013
Евгений Бадиков
Александр Романов

Александр Романов

Председатель Саратовской облдумы Александр Романов находится в качестве депутата последний срок. Об этом стало известно сегодня, 10 августа, на очередном заседании Областной думы.

По словам спикера, в думе останется много его опытных коллег. Романов продолжит работу до первого заседания нового созыва.

— В следующий, седьмой созыв парламента я не будут избираться, - заверил Александр Романов.

Александр Романов избирался в пятый и шестой созывы облдумы, а с 2019 года является ее председателем.

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