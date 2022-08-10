Погода в Саратовской области будет пасмурная – ожидаются гроза и ветер

Гроза надвигается!

Завтра, 11 августа, в Саратовской области будет гроза и сильный ветер, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Утром и днем в отдельных районах ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы которого достигнут 15-20 м/с. В некоторых местах возможны ливни с осадками до 15мм и более, возможен град. Температура достигает 35 – 36 градусов.

До 15 августа в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс.

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