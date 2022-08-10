Михаил Исаев запретил выпускать бездомных собак возле школ и больниц

Фото: Архив КП

Михаил Исаев запретил выпускать бездомных собак возле школ, детских садов и больниц. Об этом сообщает городская администрация.

В Саратове запрещается возвращать стерилизованных собак на территорию возле следующих объектов:

- учреждений социальной сферы;

- объектов здравоохранения;

- образовательных учреждений;

- детских площадок;

- общественные территории (сады, парки, скверы);

- торговых центров;

- рынков.

Сообщить о необходимости отлова животных можно в администрацию и в службы ЕДДС. Напомним, ранее жители Энгельса пожаловались на стаю собак, оккупировавшую детскую площадку.

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