Бусаргин: дорогу Балаково-Духовницкое ждет капитальный ремонт

Роман Бусаргин на дорожных работах

Дорогу Балаково-Духовницкое в Саратовской области ждет капитальный ремонт, об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Планируется ремонт трассы протяженностью 78 км. Всего на ремонт дорог выделены 8 миллиардов из федерального бюджета. Проект реализуется при поддержке Вячеслава Володина.

- В прошлом году начался ремонт моста через реку Малый Иргиз. Движение по нему откроют 15 октября. Сделаем синхронизацию программ, чтобы до Духовницкого появилась новая дорога. Отдаленные районы должны иметь современные подъезды, - рассказал Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.