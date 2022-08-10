фото: пресс-служба правительства Саратовской области

В Ивантеевском районе заработал новый элеватор. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Сегодня, 10 августа, Роман Бусаргин посетил новый элеватор в Ивантеевском районе. Элеватор позволяет хранить зерновые и масличные культуры, а также отгружать их по железной дороге. Он рассчитан на 19 тыс. тонн зерна. Сейчас началась его работа в тестовом режиме. Уже принята первая тысяча тонн зерна нового урожая. Объем инвестиций составил около 400 млн.рублей.

— Для Ивантеевки это важный проект, новые рабочие места. Он практически закроет потребность в хранении зерна в районе. При развитии сельхозпроизводства есть серьезный потенциал для дальнейшего расширения, - отметил Роман Бусаргин.

Всего в Саратовской области действуют 52 элеватора. Они и собственные хранилища хозяйств позволяют обеспечить хранение 7,2 млн тонн зерна.

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