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Происшествия10 августа 2022 9:02

В ДТП в Ленинском районе пострадал мужчина

Столкнулись Kia Rio и «Лада Калина»
Евгений Бадиков

В ДТП в Ленинском районе пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, сегодня, 10 августа, в 10.00 напротив дома 60 по ул Московское шоссе произошло ДТП. Столкнулись автомобили Kia Rio и «Лада Калина».

В результате ДТП водитель «Калины», мужчина 29 лет попал госпитализирован в больницу.

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