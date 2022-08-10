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Общество10 августа 2022 8:04

Балаковские сухари «из будущего» прославились на всю страну

Производитель балаковских сухарей «из будущего» объяснил причину сбоя в дате
Наталия Калинина
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Балаковские сухари «из будущего» прославились на всю страну, сегодня, 10 августа, о них уже пишут РИА Новости.

- В Балаково, в Саратовской области появились сухари из будущего. Согласно дате на этикетке, они будут выпущены через 3 недели, а продаются уже сейчас, - пишут коллеги.

Производитель объяснил ситуацию тем, что дата ставится машиной автоматически и в такую жару бывают сбои. На улице сейчас +32 градуса.

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