Фото: РИА Новости

Балаковские сухари «из будущего» прославились на всю страну, сегодня, 10 августа, о них уже пишут РИА Новости.

- В Балаково, в Саратовской области появились сухари из будущего. Согласно дате на этикетке, они будут выпущены через 3 недели, а продаются уже сейчас, - пишут коллеги.

Производитель объяснил ситуацию тем, что дата ставится машиной автоматически и в такую жару бывают сбои. На улице сейчас +32 градуса.

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