В Затоне утонул пожилой мужчина

фото: архив КП

Сегодня утром, 10 августа, в Волжском районе Саратова в солярии на Большой Затонской утонул мужчина. Об этом сообщают очевидцы.

Сегодня, 10 августа, в Волжском районе Саратова утонул мужчина. По данным очевидцев, тело мужчины извлекли из Волги в районе Затона, сотрудники полиции вызвали скорую помощь.

Как сообщает областной минздрав, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, но мужчина уже был мертв. На вид утонувшему около 50-60 лет, а реанимационные мероприятия эффекта не имели.

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