Автомобиль должника

Должник из Саратова оплатил 112 штрафов, чтобы не потерять автомобиль. Сегодня, 10 августа, об этом рассказали в УФССП по региону.

29-летний саратовец накопил 112 штрафов, подавляющее большинство за превышение скорости. Он был должен 84 тысячи рублей, которые не захотел оплачивать в добровольном порядке.

Пришлось обратиться к приставам, которые арестовали счета должника и вынесли запрет на совершение регистрационных действий на его машину Hyundai Accent. Автомобиль был отправлен на спецстоянку. После этого должник выплатил штрафы в полном объеме.

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