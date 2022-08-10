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Общество10 августа 2022 7:56

Должник из Саратова оплатил 112 штрафов, чтобы не потерять автомобиль

Житель Саратова накопил 112 штрафов за превышение скорости
Наталия Калинина
Автомобиль должника

Автомобиль должника

Должник из Саратова оплатил 112 штрафов, чтобы не потерять автомобиль. Сегодня, 10 августа, об этом рассказали в УФССП по региону.

29-летний саратовец накопил 112 штрафов, подавляющее большинство за превышение скорости. Он был должен 84 тысячи рублей, которые не захотел оплачивать в добровольном порядке.

Пришлось обратиться к приставам, которые арестовали счета должника и вынесли запрет на совершение регистрационных действий на его машину Hyundai Accent. Автомобиль был отправлен на спецстоянку. После этого должник выплатил штрафы в полном объеме.

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