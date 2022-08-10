Фото: Архив КП

Пенсионерка из Солнечного стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полиции пенсионерка рассказала, что ей на стационарный телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда России и рассказала, что в настоящий момент проходит денежная реформа – старые денежные купюры меняются на новые.

Для пожилых людей якобы услуга по обмену денег предоставляется по месту жительства, поэтому представители учреждения придут к ней домой. Спустя некоторое время к женщине действительно пришли две незнакомки и обменяли ей 80 тысяч рублей.

После ухода гостей хозяйка заметила, что новые купюры оказались билетами банка приколов, кроме того, из квартиры пропали еще 57 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 137 тысяч рублей.

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