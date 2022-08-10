Шесть школ Саратовской области передали на региональный уровень

Шесть школ в Саратове и Энгельсе передали на региональный уровень. Такое решение было принято сегодня, 10 августа, на внеочередном, 88-м заседании Саратовской облдумы.

Речь идет о Физико-техническом лицее №1, Лицее гуманитарных наук, гимназии №1 в Октябрьском Саратове, Инженерном лицее, гимназии №8 в Энгельсе и Музыкально-эстетическом лицее имени Шнитке. Их передали на баланс региона.

По словам и.о. председателя областного комитета по имуществу Екатерины Лавренко, это повысит качество образования и позволит участвовать в образовательных программах во взаимодействии с колледжами.

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