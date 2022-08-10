фото: Саратовская Епархия

Сотни верующих Саратовской области встретили мощи Сергия Радонежского. Об этом сообщает. Об этом сообщает Саратовская епархия.

Сегодня, 10 августа, в Саратовскую митрополию принесен ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского.

Святыню, которая ранее побывала в Тамбове, встретили на границе Саратовской области, у села Репьевка Ртищевского района. Встречали ковчег министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, глава Ртищево Александр Жуковский, благочинный Балашовской епархии Илия Астахов и многие другие.

Затем ковчег в сопровождении священнослужителей и сотрудников ГИБДД был доставлен в Покровский собор Саратова, где его встретили митрополит Саратовский и Вольский Игнатий и врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин с духовенством и сотнями верующих. Затем митрополит Игнатий совершил ночную Божественную литургию.

фото: Саратовская Епархия

Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии под управлением регента Александра Занорина.

Доступ к ковчегу будет открыт круглосуточно. Литургии также будут совершены 10 августа в 08.00 (возглавит епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей), 11 августа в полночь (возглавит епископ Покровский и Новоузенский Пахомий), 11 августа в 08.00 (возглавит епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий). Непрерывно будут совершаться водосвятные молебны с акафистом. Проводы мощей состоятся вечером 11 августа после соборного архиерейского вечернего богослужения (начало в 17.00).

Паломникам, ожидающим в очереди, содействуют волонтеры, верующие могут подкрепиться выпечкой и бесплатным горячим чаем. Каждый, кто побывал у мощей, получает в благословение икону преподобного Сергия.

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