В Ершове вынесли приговор мужчине, убившему знакомую «подручными предметами»

Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Ершова убил знакомую в машине. Сегодня, 10 июля, в СУ СК по Саратовской области сообщили о том, что ему вынесен приговор.

Преступление было совершено в ночь со 2 на 3 апреля 2022 года на улице Энергетиков в Ершове. 40-летний мужчина, находясь в салоне принадлежащего ему автомобиля, припаркованном в гаражном боксе, нанес 57-летней знакомой множество телесных повреждений подручными строительными и иными бытовыми предметами. Женщина скончалась.

Причиной смерти женщины явилось «кровотечение, травматический разрыв прямой кишки». Суд приговорил злоумышленника к шести годам в колонии строгого режима.

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