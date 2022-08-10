Оперативная съемка

Участники саратовской банды предстанут перед судом более чем за 40 преступлений. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Полицейскими установлена причастность банды к совершению 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Саратовской и Пензенской областей, а также Республики Мордовия.

Напомним, что, один из обвиняемых, 48-летний житель Саратова, являясь сотрудником частного охранного предприятия и обладая информацией об устройстве систем безопасности на объектах торговой и банковской сферы, организовал банду. Он обеспечивал общее руководство и координировал действия участников, один из которых при совершении преступлений осуществлял наблюдение и силовую поддержку, другой, обладая знаниями в технической сфере, производил взлом и отключение электронных охранных систем, установленных на объектах торговой и банковской сферы.

Злоумышленники проникали в помещения, где установлены банкоматы и сейфы для хранения денежных средств и иных ценностей, при помощи электроинструментов вскрывали их и похищали содержимое. Общий ущерб от действий обвиняемых составил более 75 миллионов рублей.

Также в ходе расследования полицейскими установлена причастность двух участников банды к вооруженному нападению на сотрудников одной из страховых компаний, совершенному в январе 2018 года. Тогда злоумышленники проникли в помещение организации и, применив травматическое оружие, похитили денежные средства в сумме около 3 млн. рублей.

Задержание участников группы производилось в октябре 2020 года. Обвиняемые были задержаны после совершения кражи денег из сетевого магазина.

По каждому из 40 эпизодов деятельности участников группы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162, 161, 158, 222, 222.1 и статьей ст. 209 УК РФ. Указанные уголовные дела были объединены в одно производство.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Саратовском областном Суде.

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