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Происшествия10 августа 2022 7:13

В Балаково 17-летний байкер попал в ДТП и отправился в больницу

Наталия Калинина

В Балаково 17-летний байкер попал в ДТП и отправился в больницу. Сегодня, 10 августа, об этом сообщили в ГУЗ СО «Балаковская станция скорой медицинской помощи».

Авария была зафиксирована вчера в 20.41 в районе дома по адресу Факел Социализма, 2. Автомобиль Chevrolet столкнулся с 17-летним мотоциклистом.

Несовершеннолетний байкер получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница».

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