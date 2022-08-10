В Балаково 17-летний байкер попал в ДТП и отправился в больницу. Сегодня, 10 августа, об этом сообщили в ГУЗ СО «Балаковская станция скорой медицинской помощи».
Авария была зафиксирована вчера в 20.41 в районе дома по адресу Факел Социализма, 2. Автомобиль Chevrolet столкнулся с 17-летним мотоциклистом.
Несовершеннолетний байкер получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница».
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