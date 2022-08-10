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Политика10 августа 2022 7:05

Наиля Ханбекова исключили из КПРФ в Саратовской области «за вред партии»

Наиля Ханбекова исключили из думской фракции КПРФ
Наталия Калинина

Наиля Ханбекова исключили из фракции КПРФ в Саратовской области «за вред партии». Такое решение было принято на внеочередном заседании Саратовской областной думы

Господин Ханбеков был исключен из партии с формулировкой «за деятельность, наносящую вред партии», об этом объявил Александр Анидалов.

Решение фракции передано в мандатную комиссию.

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