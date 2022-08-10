Желтосумный колющий паук Фото: Википедия

В Саратове появились ядовитые пауки. Горожане заметили непрошенных гостей в районе Юбилейного.

Как пишет пользователь в группе «Саратов онлайн», в райюне Юбилейного ему попался желтосумный колющий паук, он же желтый сак. Ядовитый паук был замечен в районе в частном доме.

Проверяйте дом на наличие вот таких «друзей», - пишет пользователь.

Укус этого паука может вызвать сильную боль и привести к появлению некротической язвы. В случае укуса эксперты советуют продезинфицировать рану, принять противоаллергический препарат и обратиться к врачу.

Фото: Саратов онлайн

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