фото: Архив КП
За оскорбление представителя власти и угрозу убийством энгельсский рыбак отработает 400 часов. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
В Энгельсе вынесен приговор рыбаку, оскорбившему сотрудника Росрыболовства и угрожавшему убийством понятому. Согласно данным ведомства, 14 февраля на льду Волги во время рейда сотрудники Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства остановили снегоход, на котором передвигались житель Энгельса и его знакомые.
Рыбак превысил суточную норму вылова, совершив административное нарушение, а затем поругался с сотрудником рыбнадзора и угрожал убийством понятому.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.