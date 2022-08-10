фото: Архив КП

За оскорбление представителя власти и угрозу убийством энгельсский рыбак отработает 400 часов. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

В Энгельсе вынесен приговор рыбаку, оскорбившему сотрудника Росрыболовства и угрожавшему убийством понятому. Согласно данным ведомства, 14 февраля на льду Волги во время рейда сотрудники Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства остановили снегоход, на котором передвигались житель Энгельса и его знакомые.

Рыбак превысил суточную норму вылова, совершив административное нарушение, а затем поругался с сотрудником рыбнадзора и угрожал убийством понятому.

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