фото: архив КП
Жители Ленинского района Саратова остались без воды . Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 10 августа, для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: ул. Чемодурова, 5а, будет ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Чемодурова, 5а, 7, пр. Строителей, 68б, 70а, 70б.
Вернуть воду коммунальщики обещают к 17:00.
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