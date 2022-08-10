фото: архив КП

Жители Ленинского района Саратова остались без воды . Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 10 августа, для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: ул. Чемодурова, 5а, будет ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Чемодурова, 5а, 7, пр. Строителей, 68б, 70а, 70б.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 17:00.

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