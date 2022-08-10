Фото: Архив КП, Александр Тягин

В Саратовской области стали чаще жениться и реже разводиться. Об этом сообщает региональное управление ЗАГСа.

За 7 месяцев этого года количество заключенных браков почти на 3 процента. Всего с начала года в регионе появилось более 6,7 тысяч семей. Из них 1112 пар образовались в «красивые» и праздничные даты.

Официально оформили развод за тот же период 5 668 пар. Это на 3,5 процента меньше, чем годом ранее.

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