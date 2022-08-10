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Политика10 августа 2022 6:26

В ходе СВО на Украине погиб ефрейтор Степан Рощин из Саратовской области

Молодому человеку было 22 года
Евгений Бадиков
Степан Рощин

Степан Рощин

В ходе СВО на Украине погиб ефрейтор Степан Рощин из Саратовской области. Об этом сообщает администрация Ровенского района.

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Рощин Степан Алексеевич. Ефрейтору было 22 года, он проживал в с. Новокаменка. Служил по контракту с ноября 2020 года, с февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Степан Рощин награжден орденом мужества посмертно.

— Сегодня мы скорбим по храброму воину и патриоту. Степан Алексеевич останется в нашей памяти героем, защищавшим свою Родину. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшего военнослужащего — выразил соболезнования Роман Бусаргин.

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