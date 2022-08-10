В Саратовской области коронавирусом заразился 131 человек за сутки

На сегодня, 10 августа, в Саратовской области зарегистрирован 131 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Всего обнаружено 257 785 инфицированных. Выздоровело с начала эпидемии 250 835 человек, за сутки — 67. В стационарах остаются 66 человек, на амбулаторном лечении — 883.

Возрастной состав заболевших следующий:

- 1-6 лет — 4;

- 7-14 лет — 3;

- 18-29 лет — 18;

- 30-49 лет — 41;

- 50-64 лет — 41;

- 65 и старше — 24.

С пневмонией поступили четыре человека, с признаками ОРВИ — 126, один пациент пришел без симптомов.

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