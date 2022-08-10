Фото: Энгельс Онлайн
В Энгельсе стая собак захватила детскую площадку, горожане жалуются на это в соцсетях.
Как пишет горожанин в группе «Энгельс онлайн», бродячие собаки заняли детскую площадку в 1-м Микрорайоне, возле домов 16 и 17.
- Скоро школа, детей страшно отпускать. Да не то, что детей, любому человеку станет страшно, - пишет автор поста, пожелавший остаться анонимным.
В администрации Энгельсского района пообещали отловить собак.
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