Фото: Энгельс Онлайн

В Энгельсе стая собак захватила детскую площадку, горожане жалуются на это в соцсетях.

Как пишет горожанин в группе «Энгельс онлайн», бродячие собаки заняли детскую площадку в 1-м Микрорайоне, возле домов 16 и 17.

- Скоро школа, детей страшно отпускать. Да не то, что детей, любому человеку станет страшно, - пишет автор поста, пожелавший остаться анонимным.

В администрации Энгельсского района пообещали отловить собак.

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