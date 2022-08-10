фото: ГИБДД

В Вольском районе в ДТП с фурой погиб водитель «Газели». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 10 августа, в 05:16 на 133 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград произошло ДТП. Фура MAN под управлением 57-летнего водителя столкнулась с «Газелью». В результате ДТП водитель «Газели» погиб на месте.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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