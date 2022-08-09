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Общество9 августа 2022 20:00

В Балаково можно купить сухари из будущего

Савва Чуйченко
Фото: телеграм-канал

Фото: телеграм-канал

В Балаково в продаже появились сухари из будущего, с ними можно ознакомиться на фотографии, опубликованной в одном из каналов мессенджера Телеграм.

На фото можно видеть упаковку сухарей с изюмом. Примечательно, что судя по маркировке изготовлены они будут лишь через двадцать дней - 29 августа.

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