В Балаково можно купить сухари из будущего

Фото: телеграм-канал

В Балаково в продаже появились сухари из будущего, с ними можно ознакомиться на фотографии, опубликованной в одном из каналов мессенджера Телеграм.

На фото можно видеть упаковку сухарей с изюмом. Примечательно, что судя по маркировке изготовлены они будут лишь через двадцать дней - 29 августа.

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