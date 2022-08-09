Саратовской медсестре-ветерану исполнилось 104 года

Фото: мэрия Саратова

Саратовской медсестре, прошедшей Великую Отечественную, сегодня, 9 августа, исполнилось 104 года. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Выучившись на медсестру Елена Степановна была мобилизована на фронт из Дергачевского района. В составе передвижного военно-полевого госпиталя она прошла маршрутом Филиново - Артемовск - Никополь - Сандомир - Берлин - Прага. Её служба длилась до 1946 года, после Елена Власова вернулась в Саратов и продолжила работу медсестрой на приборомеханическом заводе. Ее трудовой стаж составил 52 года.

- В почтенном возрасте наш ветеран полна оптимизма, следит за новостями города и страны, читает прессу. Поздравить долгожительницу пришла председатель районного совета ветеранов Евгения Балак, - рассказали в администрации Заводского района.

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