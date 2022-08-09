фото: архив КП

За угрозу задушить удлинителем житель Лысогорского района отработает 180 часов. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По данным ведомства, днем, 5 июня, 35-летний житель Лысогорского района набросил провод от удлинителя на шею своей 20-летней сожительнице и начал угрожать ей, пытаясь напугать.

— Сейчас я тебя убью и тебе никто не поможет, задушу, — приводит прокуратура слова мужчины.

Женщина восприняла угрозу убийством со стороны подсудимого реально и опасалась ее осуществления.

Отелло из Широкого Карамыша приговорили к 180 часам обязательных работ.

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