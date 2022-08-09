фото: архив КП
За угрозу задушить удлинителем житель Лысогорского района отработает 180 часов. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
По данным ведомства, днем, 5 июня, 35-летний житель Лысогорского района набросил провод от удлинителя на шею своей 20-летней сожительнице и начал угрожать ей, пытаясь напугать.
— Сейчас я тебя убью и тебе никто не поможет, задушу, — приводит прокуратура слова мужчины.
Женщина восприняла угрозу убийством со стороны подсудимого реально и опасалась ее осуществления.
Отелло из Широкого Карамыша приговорили к 180 часам обязательных работ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.