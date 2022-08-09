фото: Дмитрий Терехов, Википедия

Правительство области ищет подрядчика на обслуживание вертолета за 14 миллионов рублей. Информация выложена на сайте госзакупок.

ГУСО «Транспортное управление» разместило заявку на оказание услуг по летно-технической эксплуатации, поддержанию летной годности вертолета «Ми-8Т». Согласно приложенной документации, воздушное судно выпущено 25.06.1993, последний раз ремонтировалось 17.09.2018 года. Вертолет базируется на аэродроме поселка Дубки.

В услуги входит летная эксплуатация для обеспечения мероприятий, проводимых Правительством Саратовской области, все виды полетов, а так же обслуживание в аэропорту Гагарин. Кроме того, в перечень работ входят виды ТО (оперативное, периодическое, специальное, сезонное), учет и ведение документации ВС, выполнение полетов, страховка.

Общая стоимость работ составляет 14 миллионов рублей. Срок оказания услуг – с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.

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