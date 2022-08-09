Умер профессор СГЮА Василий Радченко

Фото: Василий Радченко

Сегодня, 9 августа ушел из жизни профессор кафедры конституционного права Саратовской государственной юридической академии Василий Радченко, сообщает пресс-служба ВУЗа.

В СГЮА Василий Радченко работал с 1981 года. Занимал должности заместителя декана факультета юстиции, декана судебно-прокурорского факультета, проректора по организационным вопросам и связям с регионами. Имеет звания Почетного работника сферы образования РФ и Почетного работника прокуратуры РФ. Блестящие организаторские способности, неуемная энергия, умение вести за собой людей - качества, что в первую очередь отмечают за ним коллеги.

Гражданская панихида пройдет 11 августа в 10:30 в прощальном зале старого Елшанского кладбища. Для работников академии организована поездка на автобусе от учебного корпуса №1.

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