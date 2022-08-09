Роман Бусаргин

В Саратовской области собрано 3 млн тонн зерна. Об этом глава региона Роман Бусаргин сообщил, посещая фермерское хозяйство Петра Курякина в Духовницком районе.

Средняя урожайность в регионе остается на высоком уровне – 34 ц/га. В Балашовском районе она достигла рекордных 49 ц/га. Рубеж в 100 тыс. тонн перешагнули 11 районов. Пугачевский район первым намолотил 200 тыс. тонн. Потребность для области в зерновых закрыта, в другие регионы России уже отгружено 800 тыс. тонн саратовского зерна. Сегодня по объему собранного урожая Саратовская область – на первом месте в ПФО.

Гарантией стабильно хорошего урожая является мелиорация. В хозяйстве Петра Курякина в прошлом году установлено оборудование для орошения кукурузы на площади в 370 га. Это позволило повысить урожайность до 80 ц/га. Планируется продолжить эту работу и обустроить еще один мелиоративный участок.

По области мелиоративный клин сейчас составляет 257 тыс. га. Регион активно участвует в федеральной программе развития мелиорации, и треть всего федерального финансирования приходится на Саратовскую область. В этом году уже введено 4,5 тыс. га орошаемых земель, до конца года намечено еще 8,5 тыс. га. В ближайшие годы планируется ввести 140 тыс. га мелиоративного клина.

— Мы возвращаемся к своей истории - наш регион всегда был силен в мелиорации. Программа поддержки орошения доказала свою эффективность. Урожай в хозяйстве в Духовницком районе говорит сам за себя. Теперь программа должна охватить все районы области, министерству сельского хозяйства надо сопровождать каждую заявку. Гарантированный урожай – это залог уверенного развития сельского хозяйства, которое должно привести к росту зарплаты, - отметил Роман Бусаргин.

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