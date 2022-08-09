В Балаково по просьбам жителей открыта новая остановка, сообщает администрация Балаковского района.

Новая остановка появилась на улице Титова вблизи дома №19.

Об открытии остановки просили сами жители близлежащих домов. Граждане указывали на то, что пожилым людям тяжело идти до ближайших остановочных пунктов и администрация откликнулась на их обращение.

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