Смертность снизилась

В 1 полугодии 2022 года в Саратовской области снизилась младенческая смертность. Уровень младенческой смертности уменьшился на 12,9 процента.

Общий уровень смертности упал на 9,7 процента, по сравнению с прошлым годом, а это 1 тысяча жителей области, - уточнил региональный Минздрав.

В первую очередь снизилась смертность от болезней системы кровообращения, она сократилась на 22,9 процента, от новообразований (на 8,5 процента), от инфекционных болезней (на 5,2 процента) и от болезней ЖКТ (на 2,1 процента).

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