Сегодня, 9 августа для устранения повреждений городского водопровода в Саратове ограничено водоснабжение двух улиц, сообщает ООО «КВС».

Холодная вода была отключена для домов на улице Студеной от улицы Ламповой до проспекта Строителей, а так же на улице Батавина по адресам: 9, 9а, 11, 15.

Восстановление подачи воды запланировано на 20:00.

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