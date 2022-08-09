Сегодня, 9 августа для устранения повреждений городского водопровода в Саратове ограничено водоснабжение двух улиц, сообщает ООО «КВС».
Холодная вода была отключена для домов на улице Студеной от улицы Ламповой до проспекта Строителей, а так же на улице Батавина по адресам: 9, 9а, 11, 15.
Восстановление подачи воды запланировано на 20:00.
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