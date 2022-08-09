Транспортный полицейский из Аткарска выманил у знакомого 115 тысяч за трудоустройство

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Аткарске бывший транспортный полицейский задержан за мошенничество с использованием служебного положения, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, преступление произошло в период 13 апреля по 22 июня 2022 года. 32-летний бывший сотрудник руководящего звена Приволжского ЛУ МВД России на транспорте пообещал знакомому помочь в трудоустройстве в свое ведомства. Он взял 115 тысяч рублей за свои услуги, но желаемую должность соискатель так и не получил. Позже выяснилось, что сотрудник полиции к моменту договоренности знал о том, что в трудоустройстве кандидату было отказано.

Тот же бывший сотрудник полиции обманул подчиненного. Он обещал перевести его на другую должность и взял 80 тысяч рублей за услуги. За эти деньги он ничего не сделал и присвоил их себе.

Противоправные действия подозреваемого выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и отделом собственной безопасности УТ МВД России по ПФО. Расследование уголовного дела продолжается.

Upd.: В ходе оперативно-розыскных мероприятий предварительно установлено, что сотрудник Приволжского линейного управления МВД России на транспорте причастен к мошенничеству.

По результатам проведенной служебной проверки принято решение о его увольнении в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, он понесет наказание в установленном законом порядке.

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