фото: ГУ МВД

В Татищевском районе задержали машину с 287 граммами марихуаны. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В Татищевском районе в рамках оперативного мероприятия сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2106 с 37-летним местным жителем за рулем. В салоне автомобиля полицейские обнаружили пакет черного цвета, внутри которого находилась конопля. Проведенное исследование установило, что это действительно марихуана весом 287 граммов.

Мужчина пояснил, что растения нарвал в поле, высушил и хранил для личного употребления. В качестве меры пресечения мужчине избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

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