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Происшествия9 августа 2022 10:44

В Саратове женщина отравилась грибами и умерла

От отравления грибами пострадали трое саратовцев
Наталия Калинина
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Саратове женщина отравилась грибами и умерла, информацию подтвердили в региональном минздраве.

Трое саратовцев съели грибы, после чего почувствовали себя плохо. Их доставили в больницу. 39-летняя женщина в итоге умерла в больнице, ее двум родственникам оказывается помощь.

Двое выживших остаются в тяжелом состоянии.

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