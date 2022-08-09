Фото: архив КП Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Саратове женщина отравилась грибами и умерла, информацию подтвердили в региональном минздраве.

Трое саратовцев съели грибы, после чего почувствовали себя плохо. Их доставили в больницу. 39-летняя женщина в итоге умерла в больнице, ее двум родственникам оказывается помощь.

Двое выживших остаются в тяжелом состоянии.

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