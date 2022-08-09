Внешний вид подъезда

В Ленинском районе женщина залила подъезд помоями и развела клопов. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Саратов Онлайн» сегодня, 9 августа, появилась публикация от одной из подписчиц.

Жительница дома №18 по улице Моторной жалуется на соседку из первого подъезда. Пожилая женщина регулярно выливает отходы жизнедеятельности под окна в цветы и прямо в подъезд.

— Помогите пожалуйста! Мы не знаем, что уже делать. Участковый воздействовать на неё не может, в связи с тем, что дверь она им не открывает. От нее идут клопы и тараканы на все этажи. Сегодняшним днем она вывалила свои помои на лестничную площадку, запах стоит на все этажи. Это ужас!

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