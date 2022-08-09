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Общество9 августа 2022 9:50

Саратовцев возмутило изменение стоимости проезда в автобусе №18Д

Савва Чуйченко
Фото: Саратов Онлайн

Фото: Саратов Онлайн

Саратовцев возмутило изменение стоимости проезда в автобусе №18Д. Свое недовольство жительница города выразила в группе «Саратов Онлайн».

Подписчица группы опубликовала фотографию, где в одном автобусе предлагаются сразу два разных варианта цены проезда без каких-либо пояснений.

Как объясните такое разнообразие цен? Автобус №18д так и продолжает высаживать людей не доезжая до маршрута после 18 часов. С Елшанки невозможно уехать, автобус проезжает мимо, троллейбусы все в депо, - рассказала автор поста.

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