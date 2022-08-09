фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балашове в ДТП пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 8 августа, в Балашове произошло ДТП. Примерно в 8:25, рядом с домом 143 по улице 9 января 51-летний водитель Toyota RAV4 столкнулся с ВАЗ-21099, за рулем которой сидел 44-летний мужчина.

«Девяносто девятая» вылетела с дороги и опрокинулась набок.

Госпитализирована пассажирка Toyota, девочка 13 лет.

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