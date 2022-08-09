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Общество9 августа 2022 8:38

Саратовские дорожники назвали главные причины ДТП

Названы главные причины ДТП в Саратовской области
Савва Чуйченко
Фото: Александр Вдовин

Фото: Александр Вдовин

Саратовские дорожники назвали основные недостатки региональных дорог, способные стать причиной ДТП. О них рассказал старший государственный инспектор дорожного надзора по Саратовской области Александр Вдовин.

Самым распространенным недостатком стало отсутствие дорожной разметки. На участках с ним произошло наибольшее количество ДТП.

Вторым по распространенности недостатком оказалась плохая видимость дорожных знаков, третьим - отсутствие электрического освещения.

Среди менее популярных недостатков числятся дефекты асфальтового покрытия и отсутствие дорожного заграждения.

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