Саратовские дорожники назвали главные причины ДТП

Фото: Александр Вдовин
Саратовские дорожники назвали основные недостатки региональных дорог, способные стать причиной ДТП. О них рассказал старший государственный инспектор дорожного надзора по Саратовской области Александр Вдовин.
Самым распространенным недостатком стало отсутствие дорожной разметки. На участках с ним произошло наибольшее количество ДТП.
Вторым по распространенности недостатком оказалась плохая видимость дорожных знаков, третьим - отсутствие электрического освещения.
Среди менее популярных недостатков числятся дефекты асфальтового покрытия и отсутствие дорожного заграждения.
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