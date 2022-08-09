Обугленные деревья вдоль дороги: видео из сгоревшего леса под Марксом

Кадр с места событий

Опубликовано видео с места крупного лесного пожара в Марксовском районе Саратовской области. В Минприроды рассказали о подробностях инцидента.

На представленных кадрах видно, что обугленные деревья стоят вдоль лесной дороги. Специалисты делают просеки, чтобы не допустить повторного распространения огня.

Напомним, лесной пожар случился 7 августа. Возгорание было зафиксировано в 14.30 возле села Фурмановка. Низовой пожар охватил территорию размером в 0,9 га. Причиной называют поджог.

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