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Общество9 августа 2022 8:02

Жителя Саратовской области осудили за участие в экстремистской организации

Мужчина получил двухлетний срок в колонии общего режима
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Саратове осудили религиозного экстремиста. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что житель Саратовской области в период с 7 по 8 октября 2019 года участвовал в деятельности международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ) в Саратове, позиционировал себя сторонником и участвовал в ее религиозных мероприятиях, в ходе которых пропагандировалась экстремистская идеология.

Сотрудниками ФСБ была выявлена противоправная деятельность мужчины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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