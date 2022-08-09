Администрация Заводского района заплатит 3,5 миллиона за снос двухэтажного дома

В Саратове заплатят 3,5 миллиона за снос аварийного дома. Соответствующий тендер на Госзакупках разместила администрация Заводского района.

Речь идет о двухэтажном кирпичном доме 1941 года постройки. Он расположен по адресу Больничный проезд, 8.

Заявки на участие в аукционе принимают до 17 августа. За снос здания подрядчик получит 3,59 миллиона рублей. На данный момент дом расселен. Здание должно быть разрушено к 29 сентября.

фото: Госзакупки

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