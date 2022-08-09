фото: архив КП
В трех микрорайонах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».
Для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: пр.Строителей,88 сегодня, 9 августа, ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы пр.Строителей от Чемодурова до Тархова.
Кроме того, для ликвидации аварии на 3-й Солдатский пр., 1а ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: 3-й Солдатский пр., 1а, 1б, 1в; Чернышевского, 53, 55а.
Также для ликвидации повреждения на сетях по адресу: бульвар им. Н. Денисова, 4, сегодня приостановлена подача холодной воды абонентам бульвара им Н. Денисова.
Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.
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