фото: архив КП

В трех микрорайонах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: пр.Строителей,88 сегодня, 9 августа, ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы пр.Строителей от Чемодурова до Тархова.

Кроме того, для ликвидации аварии на 3-й Солдатский пр., 1а ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: 3-й Солдатский пр., 1а, 1б, 1в; Чернышевского, 53, 55а.

Также для ликвидации повреждения на сетях по адресу: бульвар им. Н. Денисова, 4, сегодня приостановлена подача холодной воды абонентам бульвара им Н. Денисова.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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