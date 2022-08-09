фото: ГИБДД

В столкновении с иномаркой в Марксовском районе пострадал 42-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Ночью в Марксовском районе произошло ДТП. 8 августа рядом с селом Красная Поляна у автодороги Самара-Волгоград 42-летний водитель ВАЗ-21093 не соблюдал боковой интервал во время движения, что и послужило причиной столкновения с Subaru Outback, за рулем которого находился 61-летний водитель.

Водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован в больницу

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