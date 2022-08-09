Президент России наградил шестерых жителей Саратовской области

фото: Архив КП
Владимир Путин наградил шестерых саратовцев. Указ о награждениями жителей региона госнаградами был подписан вчера, 8 августа.
Согласно тексту документа, за активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден председатель правления саратовской регионального общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Борис Хотов.
Почетные звания получили пять земляков. Ведущему ветврачу ветлаборатории ОГУ «Ивантеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Виктору Ларцеву присвоено звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ».
А тракторист-машинист сельскохозяйственного производственного кооператива «Россошанское» Альберт Мазуров, водитель автомобиля ООО «Освобождение» Сергей Пучков, водитель автомобиля ООО «Золотой колос Поволжья» Дмитрий Синицын и заведующий гаражом ООО «Кольцовское» Владимир Семидотченко стали заслуженными работниками сельского хозяйства России.
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