Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бастрыкин поручил разобраться в отсутствии лекарства для саратовского мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Несовершеннолетний саратовец не может получить необходимые лекарства с весны 2022 года. Ситуацией заинтересовался следственный комитет России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку.

По версии СК, матери несовершеннолетнего саратовца перестали выдавать жизненно важные лекарства, ссылаясь на якобы их отсутствие в стране. При этом в других регионах лекарства имеются.

Руководитель СУ СК по Саратовской области Анатолий Говорунов должен представить доклад об обстоятельствах нарушения прав ребенка.

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