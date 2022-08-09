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Происшествия9 августа 2022 5:44

В Марксовском районе в лобовом столкновении с «Газелью» погиб мужчина

Возраст погибшего уточняется
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Марксовском районе в лобовом столкновении с «Газелью» погиб мужчина. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня ночью, 9 августа на 362 километре автодороги Самара-Волгоград в Марксовском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21102 вылетел на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-278808, за рулем которого находится 32-летний мужчина.

В результате ДТП водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте, водитель «Газели» с травмами оказался в больнице.

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